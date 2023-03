Komenda ma płacić alimenty. Bolesne oświadczenie matki dziecka

Kobieta zarzuca, że Tomasz zostawił ją, a potem nie interesował się losem syna. "Gdy jego syn zachorował, a zdarza się to do dziś niestety nadal dość często, Tomasz nawet nie pojawił się w szpitalu, by go odwiedzić. Byłam z tym sama jak palec, tylko matka to zrozumie, kiedy siedzisz z dzieckiem w szpitalu, a tatuś wysila się raptem na SMS-a" - pisze Anna Walter.