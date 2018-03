Partia Razem propaguje komunizm? Prokuratura bada sprawę

Jeśli Prokuratura Krajowa stwierdzi, że ugrupowanie Adriana Zandberga propaguje ideologię totalitarną, Zbigniew Ziobro może wystąpić o jego delegalizację. Liderzy Razem uważają wspomniane zarzuty za absurdalne.

- Partia Razem odwołuje się do wartości demokratycznych. Widać to po naszej strukturze, ale i działaniach. Nie mamy nic wspólnego z odwoływaniem się do systemów totalitarnych - wręcz przeciwnie: walczymy o to, aby w Polsce były przestrzegane zasady demokracji i prawa człowieka - przekonuje Zawisza.