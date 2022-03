Parlament Europejski. "Putin powinien zostać uznany za zbrodniarza wojennego"

- Działania Rosji są barbarzyńskie (...). W sposób odpowiedzialny mogę powiedzieć, że Kreml czy tez Putin to Hitler naszych czasów, nie ma w tym żadnej przesady (...), to nie wojna, to terror państwowy - mówił przebywający w Kijowie Reznikow za pośrednictwem łącza wideo na wspólnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i podkomisji ds. obrony i bezpieczeństwa PE.