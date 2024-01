Paradował nago przed kasami. Potem sam wezwał policję

Według relacji świadków zdarzenia mężczyzna sam wezwał policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce zdarzenia zatrzymali agresora i zabrali go na komendę. Incydent dotknął pracowników żyrardowskiego sklepu. - Nie chcę o tym mówić. Brak mi słów na to, co się wydarzyło. Ludzie nie mają za grosz wstydu - powiedziała jedna z pracownic.