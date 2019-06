Papież pozdrowił Kima i Trumpa. Mówił o "kulturze spotkania"

Papież Franciszek pozdrowił w niedzielę uczestników historycznego spotkania w strefie zdemilitaryzowanej na granicy dwóch państw koreańskich. Ocenił, że był to "dobry przykład kultury spotkania".

Do zgromaczonych na placu Świętego Piotra papież Franciszek powiedział: - W ostatnich godzinach byliśmy świadkami w Korei dobrego przykładu kultury spotkania. Pozdrawiam uczestników, modląc się o to, aby ten znaczący gest stanowił dalszy krok na drodze do pokoju, nie tylko na tym Półwyspie Koreańskim, ale z korzyścią dla całego świata.