Papież modlił się za zakażonych koronawirusem. Anioł Pański po raz pierwszy z telebimów

Po raz pierwszy Franciszek nie pojawił się w południe w oknie na placu Świętego Piotra. Z powodu koronawirusa odmówił modlitwę w innym miejscu, a wierni mogli oglądać transmisję z tego wydarzenia na ustawionych przed bazyliką watykańską telebimach. Papież modlił się za chorych z powodu koronawirusa.

- Trochę dziwna jest ta dzisiejsza modlitwa Anioł Pański z papieżem zamkniętym w bibliotece, ale ja was widzę, jestem blisko was - powiedział na początku papież Franciszek. Dodał, że było to konieczne, by uniknąć zakażenia wśród tłumu ludzi.