Papież Franciszek wydał nowe dyrektywy dla zakonnic ws. Twittera i Facebooka

Papież Franciszek ostrzegł zakonnice przed marnowaniem czasu na media społecznościowe. Siostry zakonów kontemplacyjnych powinny używać Facebooka i Twittera "z powagą i zachowaniem dyskrecji".

W myśl najnowszych zaleceń media społecznościowe powinny być wykorzystywane jako źródła dużej ilości informacji. Papież dodał, że powinny służyć do dalszego kształcenia się oraz do pracy. Muszą one jednak służyć życiu zakonnemu, a nie mogą być "powodem marnotrawienia czasu".