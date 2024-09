Papież był w niebezpieczeństwie? "Terrorystyczne groźby"

W piątek Franciszek opuścił Indonezję, udając się do Papui-Nowej Gwinei.

W Indonezji mieszka ponad 240 milionów muzułmanów, stanowiących ok. 87 proc. populacji . Chrześcijanie stanowią 11 proc., reszta to głównie wyznawcy hinduizmu oraz osoby identyfikujące się z buddyzmem lub konfucjanizmem.

Formalnie konstytucja kraju gwarantuje Indonezyjczykom wolność religijną, lecz wprowadzane w latach 60. regulacje wymagały, by każdy Indonezyjczyk wpisał do swojego dowodu osobistego religię. Wybór był zamknięty i ograniczony do islamu, protestantyzmu, katolicyzmu, buddyzmu, hinduizmu i konfucjanizmu. Opcji "bezwyznaniowy" nie przewidziano.