Państwowy Zakład Higieny: W ostatnich dniach cztery osoby zmarły z powodu grypy

W ubiegłym tygodniu z powodu grypy zmarły cztery osoby. Poziom zachorowań jest aktualnie bardzo wysoki.

To właśnie w Kujawsko-Pomorskiem jest najwyższe ryzyko zarażenia w Polsce. PZH odnotował tam 21 tys. zachorowań. Od 8 do 15 lutego 83 osoby trafiły do szpitala. Najczęściej chorują dzieci do 14 roku życia i dorośli do 64 roku życia - w obu tych grupach liczba zachorowań wynosi około 10 tys.