Utopione miliony. Państwo wciąż nie odzyskało wszystkich pieniędzy

W transakcji z Izdebskim z ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia wyceniło ten sprzęt na 113 tys. zł za sztukę. To by dawało 47,2 mln zł. Ale nasi rozmówcy twierdzą, że po pierwsze podobne urządzenia są oferowane obecnie na rynku w cenie ok. 70 tys. zł za sztukę. W dodatku sprzęt od E&K nie miał ani właściwej dokumentacji, ani wymaganego osprzętu, więc może być problem z jego sprzedaniem. No i nie należy zapominać o jeszcze jednym - obecnie nie ma dużego zapotrzebowania na nowe respiratory, bo magazyny są pełne sprzętu zakupionego w szczycie pandemii.