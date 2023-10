Pandora Gate. "Internet jest zbiornikiem treści, nad którym nie ma żadnej kontroli"

Dla dziecka to jest sytuacja na śmierć i życie. No bo co gorszego może się wydarzyć społecznie niż upokorzenie go w sieci i to jeszcze w najbardziej zawstydzający sposób? A jeśli na dodatek takie dziecko np. nie ma wsparcia w domu albo rodzice je przed czymś takim przestrzegali, a mimo to się wydarzyło, to taka sytuacja może oznaczać koniec świata. Taka osoba zwykle z każdej strony spodziewa się obwiniania i odrzucenia.