Pandemia zamraża plany programowe PiS

W tym kontekście także kluczowe byłyby zmiany w obszarze mediów. PiS - jak powtarzają politycy tej partii - co prawda ma przygotowany projekt "dekoncentracyjny", ale póki co leży on w rządowych szufladach. - Dekoncentracja miała być odkurzona w tym sezonie, jeszcze przed końcem roku, ale i z tego trzeba było zrezygnować. Nie mamy szczęścia do tego projektu - wskazuje jeden z posłów PiS wtajemniczony w sytuację.