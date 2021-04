Pandemia "karą Bożą"? Ks. Skrzypczak ocenia

- Ja bym nie uciekał od pojęcia "kara Boża". Myślę, że w tym wypadku mamy do czynienia z tym, co potwierdza wiele znaków z nieba. Maryja nieustannie przestrzega przed karą, jako konsekwencją grzechów – powiedział ks. Skrzypczak na antenie Polsat News.

- Epidemia pokazuje w większym stopniu to, w czym tkwimy od dawna. Od dawna mówiło się, że wśród Polaków "dwie osoby, a trzy partie". Zawsze będziemy się dzielić. To nie tylko spór o maseczki ale również o to, czy komunię przyjmować na stojąco, czy na klęcząco, czy do ust czy na ręce – komentował.