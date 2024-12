Pałac prezydencki Baszara al‑Asada w Damaszku. Jest polski wątek

Rezydencja Baszara al-Asada, opuszczona w zeszłym tygodniu przez obalonego i wygnanego dyktatora Syrii, to zbudowany na górze Mezzeh pałac. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Syrii. Jego monumentalna konstrukcja góruje nad miastem. Obiekt to dzieło polskiego architekta Wojciecha Zabłockiego.