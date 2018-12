Pakistan: kolejni chrześcijanie skazani na śmierć za bluźnierstwo przeciw islamowi

W Pakistanie oskarżono kolejnych chrześcijan o bluźnierstwo przeciw islamowi. Dwóch braci zostało skazanych na śmierć. Społeczność chrześcijańska twierdzi, że są niewinni.

Pakistan: skazani na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi

Dwaj bracia Quaisar i Amoon Ayub (mieszkańcy Lahauru) oskarżeni o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi zostali aresztowani już w 2015 r. Zdaniem oskarżycieli jeden z nich miał posiadać bluźniercze materiały i publikować je na swoim portalu internetowym. Wydarzenie to miało miejsce 4 lata wcześniej, w 2011 r. Tamtejsi chrześcijanie twierdzą jednak, że strona ta nie funkcjonowała już od 2009 r. – podaje KAI.

Jak podaje jedna z organizacji międzyreligijnych, wspierająca ofiary nietolerancji religijnej, "Class – Centre for Lega Aid, Assistance and Settlement", od wyroku przeciwko braciom, zostanie złożona apelacja.

Jednocześnie tłumaczy, że oskarżenia o bluźnierstwo w Pakistanie powodują bardzo gwałtowne reakcje islamistów, które doprowadzają do reorganizacji pracy sądów. Dodatkowo ekstremiści formułują pogróżki pod adresem samych sędziów. Nasir Saeed, dyrektor organizacji, dodał, że z powodu gróźb fundamentalistów, sądy niższego stopnia przekazują odpowiedzialność wyższym, a to prowadzi do tego, że upływają lata zanim próbuje się uniewinnić oskarżonego. Bardzo znanym przypadkiem tego typu jest casus Asii Bibi – informuje KAI.