Pakistan. Były prezydent skazany na karę śmierci

Były prezydent Pakistanu Pervez Musharraf został skazany na karę śmierci. Sąd uznał go winnym zdrady stanu. Wyrok ogłoszono zaocznie. Musharaffa od marca 2016 roku nie ma w kraju.

Specjalny trzyosobowy sąd w Islamabadzie orzekł o winie Musharrafa i skazał go karę śmierci stosunkiem głosów 2:1. Musharrafa nie ma jednak w kraju. W marcu 2016 roku wyjechał do Dubaju. Sąd wyraził wówczas zgodę, by obecnie 76-letni generał, który przez dekadę sprawował władzę w Pakistanie, mógł tam pojechać się leczyć.