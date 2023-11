PAGEN rozpoczyna kolejny sezon we włoskiej serie A i Lidze Mistrzów

Kontrakt sponsoringowy podpisany przez PAGEN we wrześniu ubiegłego roku obowiązuje do 2025 roku z prawem pierwszeństwa w jego przedłużeniu na kolejne lata. Marka PAGEN promowana jest podczas rozgrywek Superliga Serie A, Pucharu Włoch i siatkarskiej Ligi Mistrzów. Co ciekawe w lipcu 2023 roku firma zorganizowała turniej siatkówki plażowej PAGEN Volley Cup, którego zwycięzcy w ramach nagrody obejrzeli pierwszy mecz ligowy nowego sezonu z wysokości loży VIP i spotkali się z gwiazdami drużyny w słonecznej Italii.