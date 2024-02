Padł rekord w Zakopanem. Takich temperatur górale nie widzieli

Ale to nie koniec niespodzianek. - W Zakopanem mamy najmniej dni z pokrywą śnieżną w historii obserwacji. W lutym było zaledwie osiem dni z mierzalną pokrywą śnieżną. Do tej pory ten rekord należał do lutego z 1951 roku, gdy zanotowano 13 takich dni - dodał Parzuchowski. Jak twierdzi, luty w 2024 roku "jest wyjątkowy pod każdym względem".