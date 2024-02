Pączki na tłusty czwartek. Gdzie najtaniej? Tu kosztują grosze

Z badania przeprowadzonego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że 77 procent ankietowanych jest w stanie wydać na pączka do 5 złotych. 17 proc. badanych przekazało, że za 1 pączka może zapłacić od 6 zł do 10 zł. Mniej - bo 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że za pączka jest skłonna zapłacić cenę od 11 do 15 zł. Do 20 złotych za pączka może zapłacić 1 proc. ankietowanych. Procent ankietowanych odpowiedziało również, że za pączka są skłonni zapłacić powyżej 20 złotych.