Pabianice. Wtargnęli do szkoły, krzyczeli i strzelali. Ćwiczenia, o których nikt nie wiedział

Zamaskowani mężczyźni z karabinami wdarli się do sali jednej ze szkół w Pabianicach. Strzelali w sufit i wydawali komendy, kilka osób płakało, jedna zasłabła. Okazało się, że to szkolenie antyterrorystyczne, o którym nikogo nie poinformowano.

Do zdarzenia doszło w czwartek podczas rady pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach - donosi Polsat News. Nagle do sali wpadli uzbrojeni mężczyźni. Byli ubrani jak terroryści - mieli stroje wojskowe, kominiarki i arafatki. Strzelali w sufit, krzyczeli i celowali z broni do przerażonych nauczycieli. Jedna osoba zasłabła.