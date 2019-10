WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Ozdoby i dekoracje na Halloween 2019. Jak przygotować się na najstraszniejszą noc w roku? Halloween 2019 zbliża się wielkimi krokami. Pozostało jeszcze kilka dni na przygotowanie dekoracji. Dowiedz się, jakie ozdoby możesz zrobić albo kupić. Masz bardzo wiele możliwości. Halloween 2019 już za kilka dni. Sprawdź, jakie ozdoby przygotować. Ozdoby na Halloween 2019. Zrób to sam Tydzień przed Halloween centra handlowe wypełniły się dekoracjami i gadżetami. Jednak nie wszyscy gustują w plastikowych pająkach i maskach z lateksu. Możesz samemu zrobić dekoracje niewielkim kosztem, a ponadto mieć przy tym dużo śmiechu. Na przykład starą rękawiczkę można wypełnić watą, zszyć i pomalować czarną farbą, a potem schować we własnym rękawie. Wraz z dziećmi powycinaj papierowe owady i zrób z nich girlandy. Starsze dzieci mogą wyciąć straszne siekiery, a te bardziej doświadczone technicznie – pokusić się o cały szkielet. Zrób pękate pająki z czarnych balonów i posadź je na pajęczynach z włóczki. Dodaj do tego dekoracje z czarnych rozet i konfetti. Obowiązkową ozdobą na Halloween są oczywiście wydrążone dynie. Kup kilka warzyw w różnych rozmiarach, a po wyczyszczeniu z miąższu i wycięciu twarzy upozuj je na straszną rodzinkę. Poza dyniami, wykorzystaj plastikowe butelki i pojemniki, którym domalujesz oczy i gęby. Zwłaszcza te o prostokątnej podstawie będą dobrze kontrastować z dyniami. Dekoracje na Halloween 2019. Co można kupić w sklepie? Na Halloween w dobrze wybranych sklepach z gadżetami nabędziesz przedmioty, które trudno zrobić w domu. Należą do nich jojo z krwawym okiem, bardzo cienka sztuczna pajęczyna czy plastikowe pająki. Warto pamiętać, że święto duchów obchodzi się nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Gdybyście mieli ochotę nawiązać do obchodzonych w tym samym czasie świąt meksykańskich, na halloweenowym stole przyda się kilka tuzinów czaszek z tworzywa sztucznego. Bardziej skomplikowane dekoracje zbliżą twój dom czy mieszkanie do scenografii z horroru czy escape roomu. W ofercie handlowej znajdziesz dłoń przebitą hakiem, kulę czarownicy, lateksową odciętą rękę naturalnych rozmiarów. Próg domu przyozdobi świecąca w ciemności głowa zombie albo szkielet panny młodej na baterie, który porusza się i wydaje dźwięki.