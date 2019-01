Owsiak złożył rezygnację. Internauci apelują do lidera WOŚP

Decyzja o opuszczeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez jej lidera Jerzego Owsiaka wywołała wielkie emocje zarówno wśród dziennikarzy, jak i internautów. Większość z nich ma nadzieję, że Owsiak zmieni zdanie i nadal będzie stał na czele największej w Polsce fundacji.

- Jurek, nie możesz brać na siebie tego, co się wydarzyło. Hejt, nienawiść i groźby, z którymi walczysz od tylu lat, nie ustaną z powodu Twojego ustąpienia - prosiła Owsiaka na antenie TVN 24 szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska.

Komentarze czytelników Wirtualnej Polski były utrzymane w podobnym tonie. Próby przekonania byłego już szefa WOŚP do powrotu przeplatały się ze smutkiem, spowodowanym tragicznymi wydarzeniami z Gdańska. "Nie powinien tego robić, jest wzorem do naśladowania, robi tyle dobrego. Polska stała się smutnym państwem... to takie przykre" - pisze jeden z użytkowników.