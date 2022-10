Owsiak skarży się do ONZ i Timmermansa. Chodzi o słowa Kaczyńskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy w czasie 31. finału będzie zbierać pieniądze na walkę z sepsą - poinformował Jerzy Owsiak. Ogłosił także drugie hasło finału: "Żyjmy zdrowo w zdrowym świecie". Poinformował przy tym, że napisał listy do sekretarza generalnego ONZ i do Fransa Timmermansa, w których poinformował, że prezes rządzącej w Polsce partii namawia ludzi do palenia byle czym.