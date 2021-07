Owsiak odpowiada Witek: tu jest Polska i tu jest Unia

- To jest wypowiedź duszna, zamykająca jak kleszcze. Za moment ktoś mi powie, że po paszport będę musiał iść na ulicę Kruczą, bo tam była moja dzielnicowa rejonizacja w tej sprawie. To jest tylko krok od tego, by powiedzieć: tu jest Polska i będziemy mieć swoje szlabany, będziemy mieć swój styl prowadzenia swojego kraju i nikt nam się nie będzie wtrącał - mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak, pytany w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 o wypowiedź marszałek Sejmu Elżbiety Witek.