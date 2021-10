Owsiak o udziale w manifestacji. Ujawnia zaskakujące kulisy

Owsiak był także pytany o kryzys na granicy i los dzieci z Michałowa. - Wyobraźmy sobie, że to nasze wnuki, wnuki naszych znajomych, dzieci waszych znajomych. Jest tam jeden stopień Celsjusza. To się dzieje w Polsce - mówił Owsiak. - Mi jest wstyd, bo jestem w ciepłym mieszkaniu, nic mi nie kapie na głowę. A być może tam powinniśmy być, przecież zajmujemy się dziećmi. Robimy, co możemy - dodał.