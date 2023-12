Otworzyli strzelnicę przed wyborami. Nie można na niej strzelać

Starosta złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na budowę strzelnicy cywilno-sportowej do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Onet wskazuje, że "we wniosku roi się od tajemnicy". Przykładowo, choć na strzelnicę w Klukowie strefa ochronna miała mieć 800 metrów, to we wniosku na obiekt w Borysowszczyźnie wpisane jest jedynie 150 metrów z prawej strony i 50 metrów z lewej.