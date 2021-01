OtwieraMy. Kontrole sanepidu nie odstraszają przedsiębiorców

Lokale gastronomiczne otworzyły się dziś m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, Zakopanem i Nowym Targu. Wraz z otwarciem drzwi zawitały do nich kontrole sanepidu, które choć miały rutynowy przebieg, to odbywały się w asyście policji. O tym, że sanepid decyduje się na taki krok i nawiedza lokale przymierzające się do ponownego otwarcia pisaliśmy już kilka dni temu przedstawiając historię kawiarni z Rybnika.