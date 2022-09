Otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Ministerstwo wybrało gwiazdę wieczoru

Otwarcie przekopu z atrakcjami. Oto gwiazda wieczoru

- Zapraszamy na uroczyste otwarcie wraz z atrakcjami. W tym symbolicznym dniu zerwiemy z dominacją Rosji w regionie. Statki uzyskają swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego i - co najważniejsze - do portu morskiego w Elblągu - zapowiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.