Oto współcześni odkrywcy i odkrywczynie - wystawa laureatów konkursu Young Design 2023 otwarta

Jakub Bruss postarał się udowodnić, że w przyszłości woda z mórz i oceanów może nadawać się do picia. To dzięki nowym, łatwiejszym sposobom na jej uzdatnianie. Jego odsalacz do wody został zaprojektowany jako urządzenie egalitarne, łatwe do złożenia, proste w użyciu, jak również bardzo łatwe do ewentualnej naprawy. Poszczególne elementy zostały wykonane m.in. z aluminium, żywicy i winylu. Wszystko z myślą szczególnie o krajach ubogich, borykających się z problemem niedoboru wody pitnej.