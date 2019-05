Oto majątki szefów służb specjalnych. Domy, działki i oszczędności

Kancelaria Premiera opublikowała oświadczenia majątkowe szefów służb specjalnych w Polsce. Ernest Bejda z CBA osiągnął wraz z żoną w 2018 r. dochód sięgający 381 tys. zł.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szef CBA Ernest Bejda (East News)

Szef CBA Ernest Bejda jest właścicielem 93-metrowego mieszkania o wartości ok. 900 tys. zł. To jego wspólny majątek z żoną. Posiada też ok. 10 tys. zł oszczędności. Ma też dwa samochody – volkswagen golf z 2008 r. i mercedes ML z 2008 r. W ubiegłym roku wraz z żoną osiągnął dochód w wysokości 381 620 tys. zł.

Bejda ma kredyt mieszkaniowy, do spłaty pozostało ok. 151 tys. euro. Zaciągnął także kredyt inwestycyjny – do spłaty zostało 95 626 zł. W oświadczeniu wykazał także kartę kredytową z limitem 15 tys. zł.

Wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek w oświadczeniu majątkowym wpisał 140-metrowy dom i ok. 180 tys. zł oszczędności. Ma także mercedesa CLS z 2012 r. Podał, że jego dochód wraz z osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo sięgnął 716 tys. zł.

Drugi zastępca Bejdy Bogdan Sakowicz ma 125-metrowy dom i działkę siedliskową o powierzchni 3433 metrów kwadratowych. Stoi na niej mały budynek mieszkalny. Wiceszef CBA ma 205 tys. zł oszczędności oraz 2000 akcji Lukas Bank. Wpisał także skodę kodiaq z 2018 r. Sakowicz wykazał także kredyt hipoteczny na zakup domu – 7737 franków szwajcarskich.

W ubiegłym roku uzyskał z CBA wynagrodzenie sięgające 378 551 zł. Z wynajmu lokalu użytkowego uzyskał 11 775 zł. Sprzedał samochód, za co uzyskał 420 zł orz skodę superb – zrobił na tym 15 500 zł.

Piotr Pogonowski, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w oświadczeniu majątkowym za 2018 r. wpisał dom o powierzchni 250 metrów oraz 55-metrowe mieszkanie. Do tego trzy działki o powierzchni: 2794 m, ok. 4 ha i 0,72 ha. Wpisał, że jego dochód sięgnął ok. 400 tys. zł. Jego oszczędności wynoszą ok. 85 tys. zł

Z kolei szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk ma mieszkanie o powierzchni 105,5 m i działkę rekreacyjną o powierzchni 2502 m. Jego oszczędności to 80 tys. zł i 15 tys. dolarów. W oświadczeniu majątkowym wpisał także samochód chrysler town and country z 2013 r. Ma także kredyt na mieszkanie – do spłaty zostało 201 tys. franków szwajcarskich.