Oszczędności Polaków. Ile udaje się nam odłożyć co miesiąc?

Ile powinno zostawać Polakom? Przeciętnie to około 774,78 zł na osobę - czytamy na gazeta.pl. Najwięcej mogą jednak odłożyć warszawiacy. W stolicy przeciętna kwota, którą jest w stanie zaoszczędzić tam Polak, to 1205,25 zł miesięcznie. Co ciekawe, na drugim miejscu znajdują się mieszkańcy Podlasia, którzy mogą odłożyć nawet 1069,56 zł. Według danych najmniej zostaje w portfelach mieszkańców w województwie opolskim.