Specjalna misja prezesa. Mówi o "prawdziwych potrzebach" narodu

- Tak zawsze było - nawiązał do spotu prezes Kaczyński. - Nasze programy, poważnie realizowane powstawały po długiej rozmowie z Polakami prowadzonymi w różnych okolicznościach, ale ta rozmowa była zawsze. Ci eksperci, którym są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, obawami i frustracjami to są ci, którzy przekazują nam tę prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu i społeczeństwa. To są ci, których poglądami, potrzebami musimy się kierować. Musimy tylko wiedzieć, jak to zrobić, jak to uporządkować. Jak zmienić to w coś, co jest później do wykonania i jest wykonane - kontynuował Jarosław Kaczyński.