Oświadczenie majątkowe Morawieckiego. Dom wyceniony na 3,5 mln złotych

Jednak to nie wszystko. Oprócz tego były premier posiada dom o powierzchni 100 mkw. Przybliżona wartość nieruchomości wraz z zabudową i działką to około 3,5 mln złotych. Dalej mamy szeregówkę o powierzchni 180 mkw. Morawiecki posiada 50 proc. własności, więc wartość wyceniono na 600 tys. złotych. Na końcu tej listy znajdziemy działkę rolną o powierzchni ok. 2ha o wartości 200 tysięcy złotych.