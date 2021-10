Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. PiS ma nowego koalicjanta

Prezes PiS rozpoczął od umowy koalicyjnej, która zakłada wspólny start w wyborach parlamentarnych i europejskich m.in. z Partią Republikańską. - To jest podjęcie decyzji o wystąpieniu w kolejnych wyborach. Jestem rad, że udało nam się zawrzeć to porozumienie. Jestem przeświadczony, że będzie to droga ku kolejnym sukcesom wyborczym - podkreślił Kaczyński. Jak zaznaczył prezes PiS, możliwe jest także wystawienie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich.