Ostrzeżenie z Niemiec: Nadchodzą burze roku. Idą w stronę Polski

Burze nie ominą Polski

Front burzowy z Niemiec przemieszcza się na wschód. W piątek dotrze nad Polskę. Możliwe są burze i grad. Prognozowana przez IMGW wysokość opadów w czasie burz, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, do 25 mm. Lokalnie na południu i południowym wschodzie do 35 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południowym wschodzie do 90 km/h.