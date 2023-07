Ostrzeżenie z Lasów Państwowych. Groźna choroba w polskich lasach

Muchomor sromotnikowy jest wielokrotnie bardziej trujący niż jego kuzyn muchomor czerwony. Kapelusz grzyba ma zazwyczaj jasnozielony odcień. Skórka jest śliska i tak jak u jego czerwonego kuzyna pod spodem znajdują się białe blaszki. Kapelusz osiąga do ok. 15 cm średnicy. Trzonek muchomora może mieć także nawet do 15 cm wysokości.