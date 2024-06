Ostrzeżenie przed upałem. Pogoda będzie nie do zniesienia

Pogoda. Burze nie odpuszczą

Od zachodu do centrum kraju będą przemieszczały się strefy z burzami. - Niestety te burze w wielu miejscach mogą być gwałtowne, z ulewnym i nawalnym deszczem nawet do 40 mm, porywami wiatru do 100, a nawet 120 km/h - powiedziała PAP synoptyczka.