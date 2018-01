Ostrzeżenia IMGW. Nadchodzi sztorm

Choć temperatura w Polsce nadal będzie bardziej wiosenna niż zimowa to musimy jednak przygotować się na silny wiatr. Najmocniej wiać będzie na północy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed sztormem dla strefy przybrzeżnej. Na południu groźne dla kierowców mogą być mgły.

Uwaga na drogach

Temperatura w większości regionów to 5-6 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku (9 st. C), a najchłodniej w Podlaskiem (2 st. C).