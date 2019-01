Ostrzeżenia IMGW dla wielu województw: intensywne opady, śliskie drogi

W wielu rejonach Polski możemy spodziewać się w sobotę intensywnych opadów śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami może spaść nawet do 35 centymetrów śniegu.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy woj. podkarpackiego (powiat bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski). Tam może spaść nawet do 35 cm śniegu. Alerty obowiązują też w województwach śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim i w Bielsku-Białej) i małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim). W Tatrach można się spodziewać opadów śniegu nawet do 40 cm. Przypominamy, że w Tatrach obowiązuje 4. stopień zagrożenia lawinowego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy województw lubelskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W tych rejonach wystąpią umiarkowane opady śniegu do wysokości 15 cm. Podobnie będzie w pozostałych powiatach woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie pokrywa śnieżna może osiągać do 20 cm.

Porywisty wiatr i śliskie drogi

Przez cały dzień w całej Polsce będzie pochmurno z opadami mieszanymi - we wschodnim pasie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a w środkowym i zachodnim deszcz ze śniegiem, deszcz i mżawka. W całym kraju okresami powieje porywisty wiatr do 30 – 55 km/h, który powodował będzie zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne. Uważajmy, bo na drogach będzie bardzo ślisko.

W ciągu dnia termometry wskażą od (-3) – (-1) st. C na południowym – wschodzie do (+4) – (+6) st. C na zachodzie i północnym – zachodzie Polski. Mroźno będzie na przedgórzu i w górach (od Bieszczadów po Beskidy), tutaj od (-5) do (-3) st. C.