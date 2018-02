Ostrzelał trolejbus w Tychach. Krewki 37-latek zatrzymany, wpadł z bronią pneumatyczną

Wystarczył trzy dni i "strzelec" z Tych jest już w rękach policji. Okazuje się, że pokłócił się innym mężczyzną, wszedł do trolejbusu i wtedy wyjął broń. 37-latek trafił do aresztu, ale grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek na dworcu w Tychach. Przed trolejbusem doszło do sprzeczki dwóch mężczyzn. Jeden z nich wszedł do środka pojazdu, drugi wyciągnął pistolet i zaczął strzelać w jego kierunku, rozbijając trzy szyby.