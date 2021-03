Ostrów Wlkp. Mężczyzna wykonał źle reanimację. Został skazany

Do tragedii doszło w Ostrowi Wielkopolskim. 61-letni mężczyzna reanimował swojego 59-letniego sąsiada. Ten zmarł. 61-latek został oskarżony i skazany. "Sąd nie ma wątpliwości co do winy oskarżonego" – powiedziała w piątek podczas ogłoszenia wyroku sędzia Beata Kośmieja.

Ostrów Wielkopolski. Mężczyzna skazany za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne spowodowanie śmierci sąsiada