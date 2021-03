Ostrów Wielkopolski. Zniszczono tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza

- Skierowano do mnie słowa wulgarne i pełne nienawiści. Zamiast rozmawiać ze sobą w poszanowaniu prawa do różnych opinii, to wprowadzamy do życia publicznego takie oto treści faszyzujące, pełne mowy nienawiści, które są w Polsce zakazane - powiedziała w rozmowie z PAP prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.