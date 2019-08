Ostrów Wielkopolski. Tragiczny wypadek, kobieta zderzyła się z synem

Tragedia w Ostrowie Wielkopolskim. Matka i syn jechali razem do domu, jednak w dwóch osobnych samochodach. Doszło do zderzenia. Kobieta zmarła dwa miesiące po wypadku.

Do zdarzenia doszło 17 czerwca na skrzyżowaniu ulic Skorupki i Traugutta w Ostrowie Wielkopolskim. Jak podają media, 59-latka i jej 35-letni syn spieszyli się do domu. Powodem miało być zasłabnięcie bliskiej im osoby. Każde z nich jechało innym samochodem.

- Śledczy ustalili, że kierująca peugeotem znajdowała się na drodze podporządkowanej. Nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy range rovera i dlatego doszło do zdarzenia. W jego wyniku kobieta odniosła poważne obrażenia i trafiła do szpitala - powiedział w rozmowie z TVN24 Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

- Prokuratura umorzyła to postępowanie, ponieważ ostatecznie zdarzenie to nie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Jedyną osobą poszkodowaną był sprawca zdarzenia, dlatego zgodnie z Kodeksem Karnym jest to kolizja - dodał Meler w rozmowie z TVN24.