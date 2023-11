Ostre starcie Zalewskiego z Jabłońskim. "Aparatczyku polityczny"

- To jest niedopuszczalne. Ja staję w tej chwili w obronie polskich dyplomatów - oburzył się Paweł Jabłoński. - To z czym mieliśmy przed chwilą do czynienia, to zawoalowana groźba wobec ludzi, którzy są świeżo po Akademii Dyplomatycznej, dostają nominację na placówkę. żeby teraz jej nie przyjmowali. Bo co, panie pośle będziecie robić listy proskrypcyjne?