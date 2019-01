Ostre słowa niemieckiego bp. Heinera Wilmera. Mówi o "strukturach zła" w Kościele katolickim

- Myślę, że nadużywanie władzy tkwi w DNA Kościoła. Nie możemy już dłużej zbywać tego problemu stwierdzeniem, że jest to zjawisko rzekomo peryferyjne - powiedział biskup diecezji Hildesheim, Heiner Wilmer. Zdaniem duchownego Kościół jako wspólnota nie jest tak czysty, jak przekonywano.

- W moim odczuciu my, biskupi, ciągle jeszcze jesteśmy zbyt aroganccy, zbyt nadęci. Musimy zejść na ziemię, nie możemy już traktować ludzi z góry, przemawiać do nich z piedestału, musimy traktować ich jak równych sobie - powiedział w wywiadzie biskup diecezji Hildesheim, Heiner Wilmer. Rozmowę z niemieckim duchownym przedrukował w najnowszym wydaniu "Tygodnik Powszechny". Została przeprowadzona w 2018 r.

Biskup przypomniał, że do tej pory mówiło się, że "w Kościele są pojedynczy grzeszni ludzie, ale Kościół jako taki jest czysty i bez skazy". - Musimy pożegnać się z takim przekonaniem i przyjąć do wiadomości, że w Kościele jako wspólnocie istnieją "struktury zła" - dodał. Jednym z jego poprzedników w funkcji biskupa diecezji Hildesheim by nieżyjący już Heinrich Maria Janssen. Obecnie oskarża się go o przestępstwa seksualne.