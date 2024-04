Ostra wymiana zdań pomiędzy Dudą i Tuskiem. "It’s over, Mr President"

Krajowa Sieć Onkologiczna

Nowelizacja, o której mowa, przesuwa datę wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej na 1 kwietnia 2025 roku. Wcześniej, 31 marca, nowelizacja ta weszła w życie po podpisaniu jej przez prezydenta Dudę, co miało miejsce 18 marca. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta. Z treści dokumentu wynika, że prezydent Duda podpisał go w piątek, a następnie tego samego dnia został on przekazany do kancelarii Trybunału Konstytucyjnego.