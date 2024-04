Kilkaset osób ewakuowanych i kilku rannych. Grecja walczy z pożarem

Są pierwsze poszkodowane osoby

W wyniku pożaru oficjalnie jedna osoba została ranna, jednak nieoficjalnie mówi się już o czterech osobach poszkodowanych. Ranny został mieszkaniec osiedla Mavros Kolimpos, które objęte było nakazem ewakuacji. Jak podał grecki portal eKathimerini, mężczyzna prawdopodobnie wrócił do swojego domu, aby go ochronić przed ogniem, w wyniku czego doznał oparzeń. Został przewieziony do szpitala, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii.