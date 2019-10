Ostra dyskusja w TVP Info. "Studio Polska" kipiało od emocji

Do nieprzyjemnej sytuacji doszło w programie "Studio Polska". W spór z prowadzącymi program w TVP Info wdał się działacz lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Padły mocne słowa. Niektórzy uczestnicy programu opuścili studio.

W programie telewizji publicznej, emitowanym w sobotę wieczorem, doszło do mocnej wymiany zdań pomiędzy kandydatem do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej Rafałem Lipskim, a prowadzącymi program Magdaleną Ogórek i Jackiem Łęskim. Przedstawiciel opozycji zarzucał dziennikarzom - tu cytat - "szczucie" na środowiska LGBT.

Do dyskusji włączyła się red. Ogórek, która podeszła do red. Jacka Łęskiego i podpowiedziała mu, że "w takim razie proponuje pozew". Także jej Lipski zarzucił "szczucie". - Jest pan bezczelny. Panie Rafale, to jest nieprawdopodobne - mówiła dziennikarka. - Jeszcze raz powie pan nieprawdę, to pana wyprosimy - dodawała.