"Ostatni dzwonek dla NATO". Putin obudził uśpionego smoka

- Sensory i technologia zapewniają nam wiedzę, co się dzieje blisko i daleko - czyli mamy cały obrazek nie tylko na swoją część Arktyki, ale także rosyjską. Musimy wiedzieć, co jest na wodzie, pod wodą, na ziemi i w powietrzu. Jednak Arktyka to nie tylko militarny problem. To także globalny problem, wymagający szerokiej współpracy. To bardziej złożony problem, który kanadyjskie społeczeństwo musi zrozumieć. Ludzie na wschodniej flance NATO to rozumieją, a Ukraińcy doświadczają tego na co dzień - podsumowuje Kanadyjczyk.