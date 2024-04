Ostatni byk uciekinier złapany. Poszukiwania trwały dwa dni

Quady, dron i środek usypiający. Tak szykano byków

- Już wcześniej, gdy złapaliśmy trzy byki, wypracowaliśmy dobry system: ponieważ okrążanie przez ludzi zupełnie się nie sprawdzało, strzelaliśmy do zwierząt strzałkami ze środkiem usypiającym z jadących pojazdów. Potem goniliśmy byki na qudach, tym razem wsiadłem do prywatnego samochodu jednego ze strażaków. Dał on radę dogonić byka i zbliżyć się na tyle, że przez otwarte okno trafiłem zwierzę strzałką. Po 15 minutach byk spał i można go było załadować na przyczepę - relacjonował Czasowi Chojnic weterynarz Jacek Dyląg.